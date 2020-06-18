В Башкирии зафиксирован рост числа заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 18 июн 2020 | 13:11

В Башкирии снова зафиксирован рост заболевших COVID-19. По данным информационного центра по мониторингу ситуации коронавируса в России, в республике за последние 24 часа выявлено еще 60 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе у 4730 жителей диагностировано заболевание.







За сутки не изменилось число умерших от COVID-19, по-прежнему 18 человек. Количество погибших от коронавируса не меняется уже в течение нескольких недель. Сообщается, что по выздоровлению из больниц выписали 112 человек.



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По состоянию 17 июня, в больницах находились 789 человек, из них 39 - в тяжелом состоянии, на ИВЛ поместили 12 человек. Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки – 142.