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Первым добровольцам введена российская вакцина против коронавируса

Первым добровольцам введена российская вакцина против коронавируса

| 18 июн 2020 | 17:21

Опытная вакцина против COVID-19 введена первым 18 добровольцам в госпитале им. Бурденко в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя было выдано Минздравом РФ 16 июня.



— По результатам итогового скрининга среди находившихся на двухнедельной изоляции добровольцев проведен окончательный отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй, — говорится в сообщении.Эта вакцина разрабатывалась совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.

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По предварительным подсчетам, вакцина будет готова в августе и поступит в производство в сентябре. Как заявили в Минобороны, первая вакцинация прошла в полном соответствии с планом работы — без происшествий или осложнений.

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Источник: ufa1.ru

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