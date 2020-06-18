На УМПО зафиксировали 41 случай заражения коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 18 июн 2020 | 23:15

На Уфимском моторостроительном производственном объединении (УМПО) зафиксировали 41 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает UFA1. 11 человек, у которых выявили COVID-19, уже излечились от инфекции и вернулись на работу.







— 28 человек лечатся в режиме самоизоляции, а двое находятся в стационаре, — уточнили в пресс-службе. — Когда обнаруживается случай заражения коронавирусом, выявляется круг контактных лиц, и все они уходят на самоизоляцию и сдают анализы за счет предприятия.



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Перед входом на предприятие сотрудникам измеряют температуру — если она выше 37 градусов, то человека не допускают к работе. Сейчас на УМПО работникам сделали более 2800 тестов на коронавирус.