Медики уфимской РКБ пожаловались на отсутствие выплат за борьбу с COVID

Коронавирус в Башкирии | 19 июн 2020 | 12:33

Медики РКБ имени Куватова продолжают жаловаться на отсутствие выплат за борьбу с COVID-19. В редакцию UFA1.RU пришло обращение от медперсонала больницы. Со слов медика, который предпочел остаться неизвестным из-за боязни репрессий, даже те выплаты, что были разовые, выплатили из расчёта фактически проведённого времени.







— Никто ничего не получил. Я получил 40 тысяч и то за то, что просидел первые две недели там. Один из врачей, что ушел на 3–4 день получил 7,5 тысячи. Сделали бы нормальный режим карантина, а не самоизоляции в больнице, не ушел бы. Несколько раз спрашивала наша старшая у завотделом по поводу денег — ответ примерно такой: денег нет, но вы держитесь. Наседать и спрашивать все боятся, потому что это чревато, — говорит медик.



В Минздраве Башкирии сообщили, что в РКБ им Куватова за апрель-май, по данным Федерального казначейства, выплаты получили по постановлению РФ №484 287 человек, сумма выплат на зарплатные карты сотрудников составила 55 млн 3 тысячи рублей, по постановлению №415 выплаты получили 600 человек, сумма выплат составила — 30 млн 212 тысяч рублей.

— Те, кто находился на самоизоляции вне больницы, то есть не оказывал медицинскую помощь больным по ППРФ №415, выплаты получили за фактически отработанное время, по ПП РФ №484 выплаты получают все в полном объеме без учета отработанного времени, те медицинские работники, которые оказывали или оказывают медицинскую помощь больным с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция в стационарных условиях, — сообщили в ведомстве.

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