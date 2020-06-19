Медики уфимской РКБ пожаловались на отсутствие выплат за борьбу с COVID
Коронавирус в Башкирии | 19 июн 2020 | 12:33
Медики РКБ имени Куватова продолжают жаловаться на отсутствие выплат за борьбу с COVID-19. В редакцию UFA1.RU пришло обращение от медперсонала больницы. Со слов медика, который предпочел остаться неизвестным из-за боязни репрессий, даже те выплаты, что были разовые, выплатили из расчёта фактически проведённого времени.
— Никто ничего не получил. Я получил 40 тысяч и то за то, что просидел первые две недели там. Один из врачей, что ушел на 3–4 день получил 7,5 тысячи. Сделали бы нормальный режим карантина, а не самоизоляции в больнице, не ушел бы. Несколько раз спрашивала наша старшая у завотделом по поводу денег — ответ примерно такой: денег нет, но вы держитесь. Наседать и спрашивать все боятся, потому что это чревато, — говорит медик.
В Минздраве Башкирии сообщили, что в РКБ им Куватова за апрель-май, по данным Федерального казначейства, выплаты получили по постановлению РФ №484 287 человек, сумма выплат на зарплатные карты сотрудников составила 55 млн 3 тысячи рублей, по постановлению №415 выплаты получили 600 человек, сумма выплат составила — 30 млн 212 тысяч рублей.
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