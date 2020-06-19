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В Башкирии выросло число зараженных коронавирусом

В Башкирии выросло число зараженных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 19 июн 2020 | 13:55

Число зараженных коронавирусом в республике вновь возросло. По данным информационного центра по мониторингу ситуации коронавируса в России, в Башкирии за последние 24 часа выявлено еще 62 случая коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе у 4792 жителей диагностировано заболевание.



За сутки не изменилось число умерших от COVID-19. Всего в регионе от коронавируса скончались 18 человек.

По данным регионального Министерства здравоохранения, на 18 июня в больницах получают лечение 780 человек. Из них в тяжелом состоянии 37 человек. Отмечается, что 11 пациентов подключены к ИВЛ.

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За сутки выявлено 127 случаев внебольничной пневмонии. С таким же диагнозом выписаны 50 жителей республики.
 
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Источник: gorobzor.ru

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