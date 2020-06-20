Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В больницах Башкирии могут появиться врачи-наставники

В больницах Башкирии могут появиться врачи-наставники

В больницах Башкирии могут появиться врачи-наставники

| 20 июн 2020 | 00:02

Врачи-наставники могут появиться в больницах Башкирии. Эту инициативу озвучила председатель регионального общественного совета проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Римма Утяшева на заседании Совета.



По ее словам, наставники сегодня как никогда нужны молодым медикам. Особенно это стало понятно, когда в период пандемии все вузы перешли на дистанционное обучение. Изучать таким образом медицину крайне сложно.

«Наставники должны быть и у молодых врачей, и у медсестер. Показать все тонкости работы во время учебы невозможно, поэтому опыт медиков с большим стажем является бесценным. Поделиться своими знаниями могут и те, кто уже вышел на пенсию, и просто опытные специалисты. Конечно главным пожеланием здесь является установление материальной доплаты за наставничество», - пояснила Римма Утяшева.
Медики уфимской РКБ пожаловались на отсутствие выплат за борьбу с COVID

Читайте также:

Медики уфимской РКБ пожаловались на отсутствие выплат за борьбу с COVID
По ее словам, понятие «врач-наставник» надо закрепить на законодательном уровне. Для этого инициативу планируется озвучить на традиционном в республике здравчасе.
«Будем доводить наши пожелания до министра здравоохранения», - сказала Римма Утяшева.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru
Фото: скриншот с видео UTV

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: