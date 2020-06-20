В больницах Башкирии могут появиться врачи-наставники

| 20 июн 2020 | 00:02

Врачи-наставники могут появиться в больницах Башкирии. Эту инициативу озвучила председатель регионального общественного совета проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Римма Утяшева на заседании Совета.







По ее словам, наставники сегодня как никогда нужны молодым медикам. Особенно это стало понятно, когда в период пандемии все вузы перешли на дистанционное обучение. Изучать таким образом медицину крайне сложно.

«Наставники должны быть и у молодых врачей, и у медсестер. Показать все тонкости работы во время учебы невозможно, поэтому опыт медиков с большим стажем является бесценным. Поделиться своими знаниями могут и те, кто уже вышел на пенсию, и просто опытные специалисты. Конечно главным пожеланием здесь является установление материальной доплаты за наставничество», - пояснила Римма Утяшева.

«Будем доводить наши пожелания до министра здравоохранения», - сказала Римма Утяшева.

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Фото: скриншот с видео UTV

По ее словам, понятие «врач-наставник» надо закрепить на законодательном уровне. Для этого инициативу планируется озвучить на традиционном в республике здравчасе.