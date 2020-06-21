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Владимир Путин представил к госнаграде 15 медиков из Башкирии за борьбу с коронавирусом

Владимир Путин представил к госнаграде 15 медиков из Башкирии за борьбу с коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 21 июн 2020 | 16:25

Владимир Путин представил 15 медиков из Башкирии к государственным наградам за борьбу с коронавирусом. Соответствующий документ появился на сайте Кремля сегодня, 21 июня.



Девять врачей, в числе которых — Евгений Кустов, получат орден Пирогова. Специалист был отправлен в РКБ имени Куватова на подмогу из Белорецкой ЦРБ и заменял главврача Эльзу Сыртланову, пока она была на самоизоляции дома. Два фельдшера и две медсестры будут также награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Еще два человека представлены к медали Луки Крымского.

— За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, — написано в указе Путина.
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Отметим, что медаль Луки Крымского и орден Пирогова — новые награды, которые учреждены лишь 19 июня текущего года. Указ подписал Владимир Путин.
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Источник: ufa1.ru
Фото: coronavirus-control.ru

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