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В Башкирии еще 53 человека заболели коронавирусной инфекцией

В Башкирии еще 53 человека заболели коронавирусной инфекцией

Коронавирус в Башкирии | 22 июн 2020 | 13:56

В Башкирии за минувшие сутки еще 53 человека заразились коронавирусной инфекцией. Всего в регионе известно о 4959 инфицированных. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Среди заболевших в основном люди среднего и старшего возраста. Но глава Башкирии Радий Хабиров считает, что чиновникам рано радоваться.

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— Поводов для радости особо нет, каждый день прибавляется несколько десятков инфицированных. Радует, что удается сдерживать все со смертностью и тяжелыми пациентами, — отметил Хабиров.

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Источник: ufa1.ru

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