Случаи заражения опасной инфекцией зафиксированы в Уфе

Уфа | 23 июн 2020 | 11:49

В Уфе в текущем году мышиной лихорадкой заболели в 1,3 раза больше людей, чем в прошлом году. Об этом на оперативном совещании в администрации Уфы сообщила и.о. заместителя начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РБ Зульфия Камаева.







— В Уфе за январь-май выявлено 37 случаев заражения геморрагической лихорадкой, 10 — на прошедшей неделе, — отметила Зульфия Камаева. — Показатель на 100 тысяч населения составил 3,26, что на 32 процента выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Напомним, что геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (мышиная лихорадка) является природно-очаговой инфекцией в Башкирии.



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На сегодняшний день вакцины против этого заболевания не существует, поэтому основным методом профилактики лихорадки является проведение систематических санитарно-технических мероприятий, истребление грызунов и соблюдение мер общественной и личной гигиены. Более 50 процентов случаев заражения происходит на природе.