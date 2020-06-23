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Минздрав Башкирии намерен ликвидировать специализированные детские стоматологии в Уфе

Минздрав Башкирии намерен ликвидировать специализированные детские стоматологии в Уфе

Уфа | 23 июн 2020 | 12:22

Министерство здравоохранения Башкирии вслед за укрупнением наркологических диспансеров намерено аналогичным образом реорганизовать и учреждения стоматологической службы Уфы. Об этом сообщает издание "Коммерсант". 



Проект распоряжения правительства, предполагающий объединение шести стоматологических поликлиник города в два новых учреждения, опубликован на сайте минздрава. В частности, в городе планируют ликвидировать две самостоятельные специализированные детские стоматологии.

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Согласно документу, на базе Детской стоматологической поликлиники №7 предлагается создать ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №1», филиалами которого станут стоматологические поликлиники №1 и №2. На базе Стоматологической поликлиники №6 объединяются профильная поликлиника №9 и Детская стоматологическая поликлиника №3, в результате чего создается ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №2 города Уфа». Третья укрупненная стоматология создается в статусе ГБУЗ на базе стоматологической поликлиники №5, к которой присоединяются профильные поликлиники №4 и 8.

Реформирование планируют завершить до конца года.

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Источник: www.kommersant.ru

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