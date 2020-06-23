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В Башкирии количество заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 5000 человек

В Башкирии количество заразившихся коронавирусной инфекцией превысило 5000 человек

Коронавирус в Башкирии | 23 июн 2020 | 15:12

Сегодня, 23 июня, в Башкирии официально зарегистрировано 52 новых случая инфицирования коронавирусом. Информацию сообщили в центре по мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Всего в настоящий момент заболели 5011 человек.



О новых летальных случаях в республике не сообщается. В настоящий момент количество умерших от коронавируса остается так же на уровне 18 человек. 

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Забелин отчитывался, что коэффициент распространения вируса в Башкирии – 0,9. Глава региона Радий Хабиров прокомментировал, что в республике нет никаких оснований расслабляться. 

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Источник: gorobzor.ru

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