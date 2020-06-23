В Ермекеевском районе Башкирии открыли новый ФАП
Ермекеевский район | 23 июн 2020 | 22:03
Сегодня в Ермекеевском районе чествовали медиков. Перед началом торжественной части мероприятия состоялось открытие нового фельдшерско—акушерского пункта.
Он расположен в деревне Богородский сельского поселения Суккуловский сельсовет.
В новом здании 4 кабинета: зал ожидания, кабинет приема пациентов, процедурный и гинекологический кабинеты.
Кирпичное здание площадью 64 кв. м местные строители под руководством индивидуального предпринимателя Альфреда Минзакирова возвели за семь месяцев. Стоимость контракта составила 2,9 млн рублей.
Источник: Администрация Ермекеевского района
Фото: Филюс Ибрагимов
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