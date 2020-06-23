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В Ермекеевском районе Башкирии открыли новый ФАП

В Ермекеевском районе Башкирии открыли новый ФАП

Ермекеевский район | 23 июн 2020 | 22:03

Сегодня в Ермекеевском районе чествовали медиков. Перед началом торжественной части мероприятия состоялось открытие нового  фельдшерско—акушерского пункта.

Он расположен в деревне Богородский сельского поселения Суккуловский сельсовет.



В новом здании 4 кабинета: зал ожидания, кабинет приема пациентов, процедурный  и гинекологический кабинеты. 

Кирпичное здание площадью 64 кв. м местные  строители под руководством индивидуального предпринимателя Альфреда Минзакирова возвели за семь месяцев. Стоимость контракта составила 2,9 млн рублей. 

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Фельдшер Альбина Альмухаметова, работающая здесь уже 26 лет  рассказала, что новый  ФАП будет обслуживать население трех деревень, Богородский, Михайловку и Князевку.  Это 128 человек, из них 11 – дети. Конечно же, селяне этому событию безмерно рады. Ведь ФАП оснащён самым современным оборудованием. Здесь имеется всё: дефибриллятор, аппарат ЭКГ, две жаровни для дезинфекции инструментов, напольные весы, тонометр «Адъютор» и многое другое.

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Источник: Администрация Ермекеевского района
Фото: Филюс Ибрагимов

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