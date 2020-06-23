В Ермекеевском районе Башкирии открыли новый ФАП

Ермекеевский район | 23 июн 2020 | 22:03

Сегодня в Ермекеевском районе чествовали медиков. Перед началом торжественной части мероприятия состоялось открытие нового фельдшерско—акушерского пункта.



Он расположен в деревне Богородский сельского поселения Суккуловский сельсовет.







В новом здании 4 кабинета: зал ожидания, кабинет приема пациентов, процедурный и гинекологический кабинеты.



Кирпичное здание площадью 64 кв. м местные строители под руководством индивидуального предпринимателя Альфреда Минзакирова возвели за семь месяцев. Стоимость контракта составила 2,9 млн рублей.

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Источник: Администрация Ермекеевского района

Фото: Филюс Ибрагимов

Фельдшер Альбина Альмухаметова, работающая здесь уже 26 лет рассказала, что новый ФАП будет обслуживать население трех деревень, Богородский, Михайловку и Князевку. Это 128 человек, из них 11 – дети. Конечно же, селяне этому событию безмерно рады. Ведь ФАП оснащён самым современным оборудованием. Здесь имеется всё: дефибриллятор, аппарат ЭКГ, две жаровни для дезинфекции инструментов, напольные весы, тонометр «Адъютор» и многое другое.