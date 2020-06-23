В России повышенные отпускные выплатят медикам, работавшим с больными коронавирусом

| 23 июн 2020 | 23:31

В России работники медицинской сферы, получающие стимулирующие выплаты, могут рассчитывать на отпускные в повышенном размере. Об этом в своем обращении заявил президент РФ Владимир Путин.







— Для медицинских работников, которые участвовали в борьбе с эпидемией, как вы знаете, предусмотрены стимулирующие выплаты. На эти цели направлены дополнительные средства регионам. Кроме того, мы установили прямые федеральные доплаты тем врачам, медсестрам, сотрудникам скорой помощи, которые непосредственно оказывали помощь больным с коронавирусной инфекцией (в июне почти 350 тысяч медработников получат прямые федеральные доплаты). Борьба с эпидемией продолжается, поэтому принято решение продлить эти выплаты на июль и август. При этом стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. Такое решение уже принято, а значит, специалисты получат повышенные отпускные, независимо от того, когда они уйдут в отпуск, — отметил Президент.

— Предлагаю эти выплаты также продлить до 15 сентября и учитывать при расчете отпускных, — отметил Путин.

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Владимир Путин добавил, что социальные работники в домах престарелых, детских интернатах, педагоги, психологи сейчас тоже получают дополнительные выплаты, поскольку трудятся непрерывно в сменном режиме. Выплаты таким специалистам начисляются за период с 15 апреля по 15 июля.