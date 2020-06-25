В Башкирии в 2019 году среднемесячная зарплата медработников выросла на 8,3%
| 25 июн 2020 | 11:12
Сегодня Правительство региона отчитывается в проделанной работе в 2019 году перед депутатами Госсобрания – Курултая Башкирии. Андрей Назаров помимо прочего отметил, что одно из достижений работы – это повышение среднемесячной зарплаты медработников на 8,3%, что составляет 36129 рублей. Также на 8,8% выросла зарплата врачей и сейчас она в среднем составляет 64861 рублей.
— Ранее по обеспеченности врачами мы находились на 59 месте, а по обеспеченности средним медперсоналом – на 52-ом. В 2019 году было начато стимулирование притока молодых специалистов через повышение уровня заработной платы, внедрение дополнительных выплат медицинским работникам и усиление мер социальной поддержки, а также через программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Благодаря этому нам удалось добиться показателя обеспеченности 35,6 врачей на 10 000 человек, — подчеркнул первый вице-премьер республиканского правительства.
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