В Башкирии в 2019 году среднемесячная зарплата медработников выросла на 8,3%

| 25 июн 2020 | 11:12

Сегодня Правительство региона отчитывается в проделанной работе в 2019 году перед депутатами Госсобрания – Курултая Башкирии. Андрей Назаров помимо прочего отметил, что одно из достижений работы – это повышение среднемесячной зарплаты медработников на 8,3%, что составляет 36129 рублей. Также на 8,8% выросла зарплата врачей и сейчас она в среднем составляет 64861 рублей.







— Ранее по обеспеченности врачами мы находились на 59 месте, а по обеспеченности средним медперсоналом – на 52-ом. В 2019 году было начато стимулирование притока молодых специалистов через повышение уровня заработной платы, внедрение дополнительных выплат медицинским работникам и усиление мер социальной поддержки, а также через программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Благодаря этому нам удалось добиться показателя обеспеченности 35,6 врачей на 10 000 человек, — подчеркнул первый вице-премьер республиканского правительства.

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Фото: скриншот видео

Кроме того, он сообщил, что укреплена материально-техническая база медицинских организаций. На это было выделено 1,5 млрд рублей. В Башкирии для обеспечения медицинскими услугами за год было введено 28 модульных и четыре стационарных фельдшерско-акушерских пунктов, модульная врачебная амбулатория и здание центра общей врачебной практики, 21 передвижной ФАП и семь передвижных флюорографов. В кратчайшие сроки – за 55 дней был возведён новый клинико-диагностический инфекционный центр в Уфимском районе Башкирии