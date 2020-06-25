В Уфе пройдет Парад медицинских работников
Уфа | 25 июн 2020 | 13:41
Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном собрании в Правительстве 8 июня принял решение о праздновании Дня медика. В связи с большой нагрузкой на медицинское сообщество из-за пандемии коронавируса, в этом году было решено провести масштабные мероприятия в благодарность врачам.
Завтра, 26 июня, праздничные мероприятия начнутся на следующих площадках города Уфы в 13:00 часов, где будет происходить награждение медицинских работников государственными и республиканскими наградами медицинских работников республики:
- Театр оперы и балета (ул. Ленина, 5) Шаляпинский зал;
- Зал Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан (ул.З. Валиди, 40);
- Театр оперы и балета (ул. Ленина, 5) Греческий зал;
- Большой зал ГКЗ "Башкортостан" (ул. Ленина, 50);
- Колонный зал Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан (г. Уфа, ул. Пушкина, 106).
В амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» (Большая сцена) в 16:00 часов состоится награждение Главой Республики Башкортостан медицинских работников государственными и республиканскими наградами.
Торжественное мероприятие завершится праздничным концертом с выступлением звезд Башкортостана.
В этот день на канале БСТ пройдет телемарафон в прямом эфире, посвященный этому торжественному событию. Начало трансляции: 26 июня в 12:00 часов.
Движение транспорта во время парада будет закрыто с 13.00 до 17.00 часов 26 июня на следующих участках:
- по улице З.Валиди от улицы Советская до улицы Гафури;
спуск на этнопарк «Ватан» (нижняя площадка);
- подъезд к отелю Hilton Garden.
На это время изменится и схема движения маршрутов общественного транспорта. Горожан и гостей города просим планировать свой маршрут заранее.
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