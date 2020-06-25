В Орджоникидзевском районе Уфы открыли новый ФАП
Уфа | 25 июн 2020 | 15:13
25 июня в поселке Старые Турбаслы Орджоникидзевского района Уфы состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта, в котором есть все необходимое для оказания помощи населению в шаговой доступности.
В мероприятии приняли участие глава Администрации ГО г. Уфа Ульфат Мустафин, министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин, супруга Главы Республики Башкортостан Каринэ Хабирова, исполняющий обязанности вице-президента – руководителя Аппарата ПАО АНК «Башнефть» Эльвира Вышенская и другие почетные гости.
Средства на строительство и оснащение оборудованием учреждения выделила компания «Башнефть» в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и НК «Роснефть».
Медицинское учреждение прикреплено к городской клинической больнице № 18 и рассчитано на обслуживание более 2-х тысяч человек, проживающих в поселке.
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Значимость этого объекта состоит еще и в том, что кроме фельдшерско-акушерского пункта в едином комплексе построен и дом для фельдшера – Гузель Маннаповой, который оснащен и меблирован всем необходимым. Проживает она в нем со своей семьей – супругом Вадимом и двумя дочерьми – Ангелиной и Лилианой.
В завершение мероприятия Каринэ Хабирова и Ульфат Мустафин подарили новоселам подарки.