В Орджоникидзевском районе Уфы открыли новый ФАП

Уфа | 25 июн 2020 | 15:13

25 июня в поселке Старые Турбаслы Орджоникидзевского района Уфы состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта, в котором есть все необходимое для оказания помощи населению в шаговой доступности.







В мероприятии приняли участие глава Администрации ГО г. Уфа Ульфат Мустафин, министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин, супруга Главы Республики Башкортостан Каринэ Хабирова, исполняющий обязанности вице-президента – руководителя Аппарата ПАО АНК «Башнефть» Эльвира Вышенская и другие почетные гости.



Средства на строительство и оснащение оборудованием учреждения выделила компания «Башнефть» в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и НК «Роснефть».



Медицинское учреждение прикреплено к городской клинической больнице № 18 и рассчитано на обслуживание более 2-х тысяч человек, проживающих в поселке.









Фельдшерско-акушерский пункт, в котором созданы комфортные условия для приема пациентов и работы персонала, в том числе, прививочный кабинет, процедурная, смотровая-манипуляционная, хозяйственный блок, аптечный киоск, комната персонала, гардероб, оснащен мебелью, необходимыми медицинскими изделиями, интернетом с выходом в республиканскую медицинскую информационную систему для осуществления записи на прием к врачу, выписки рецептов и подключения к лабораторным информационным сервисам. В нем будет оказываться первичная медико-санитарная медицинская помощь, в том числе неотложная и в области акушерства-гинекологии, а также проводиться забор медицинских анализов. Кроме того, по графику, здесь будут принимать узкие специалисты.

Значимость этого объекта состоит еще и в том, что кроме фельдшерско-акушерского пункта в едином комплексе построен и дом для фельдшера – Гузель Маннаповой, который оснащен и меблирован всем необходимым. Проживает она в нем со своей семьей – супругом Вадимом и двумя дочерьми – Ангелиной и Лилианой.



В завершение мероприятия Каринэ Хабирова и Ульфат Мустафин подарили новоселам подарки.





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Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы