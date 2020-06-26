В Уфе на карантин по коронавирусу закрыли один из корпусов перинатального центра

Коронавирус в Башкирии | 26 июн 2020 | 13:27

В Уфе на двухнедельный карантин по новому коронавирусу закрыт один из корпусов перинатального центра (в бывшем роддоме №4), сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По информации “Ъ-Уфа”, в корпусе выявлен случай заболеваемости COVID-19 у одной из рожениц, родившей ребенка.







Карантин введен 22 июня. 14 дней — это минимальный срок карантина по коронавирусу в лечебном учреждении. С момента выявления последнего носителя он продлевается еще на 14 дней, пояснили в управлении.

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С ограничениями по коронавирусу работают еще две больницы: ГКБ №13, где закрыты для приема семь отделений, и пять подразделений Республиканской станции скорой медицинской помощи (бывшая 22-я больница).