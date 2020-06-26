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В Башкирии диагноз коронавирус поставлен еще нескольким десяткам пациентов

В Башкирии диагноз коронавирус поставлен еще нескольким десяткам пациентов

Коронавирус в Башкирии | 26 июн 2020 | 13:39

В Башкирии продолжается не стремительный рост числа инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день, в республике диагноз Covid-19 поставлен еще 50 пациентам. Всего, заболевших коронавирусом в регионе, по данным оперативного штаба, 5 171 человек.

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Вместе с тем, с каждым днем увеличивается и число выздоровевших. Как сообщили в Минздраве, на данный момент уже 2 783 человека смогли излечиться от инфекции. За весь период пандемии жертвами болезни стали 18 человек.

Всего в России за сутки зарегистрировано 6 800 новых случаев covid-19. Общее количество зараженных - 620 794 Выздоровело - 384 152, умерло - 8 781. 

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Источник: bash.news

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