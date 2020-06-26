В Уфе прошел первый парад медработников

Уфа | 26 июн 2020 | 19:40

Сегодня, 26 июня, в Уфе прошел первый парад медицинских работников. Шествие врачей прошло по улице Заки-Вадиди до Конгрес-Холла «Торатау». Мероприятие было приурочено ко профессиональному празднику медиков. Радий Хабиров поблагодарил врачей за их самоотверженный труд в период страшной пандемии коронавирусной инфекции.







«Сегодня мы пригласили вас сюда только для одного – чтобы сказать вам огромное спасибо. Для того чтобы от имени более 4 млн жителей нашей республики выразить вам слова глубокого уважения и благодарности за всё то, что вы делаете. Профессия медика всегда была одной из самых гуманных и самых нужных на земле. Но в эти дни, когда весь мир, наша страна и республика оказались перед реальной угрозой коронавирусной пандемии, на передний край борьбы с ней вышли именно вы. Вам пришлось принять самый первый удар и мужественно, стойко противостоять этому злу», — говорится в обращении.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: пресс-служба Главы РБ

Сообщается, что на торжественном мероприятии 10 больниц получили 21 машину скорой помощи. Также автопарк санитарной авиации пополнился еще одним транспортом – российским вертолетом «Ансат».