В Башкирии 858 медработников заразились коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 26 июн 2020 | 19:59

В Башкирии 858 медицинских работников заразились коронавирусной инфекцией. Такие данные привел Роспотребнадзор РБ. Более того, за последние сутки зафиксировано 5 новых случаев инфицирования COVID-19. Отмечается, что это около 17% всех пациентов с инфекцией в Башкирии.







Профсоюз медиков 29 мая сообщал о 507 зараженных врачах. Согласно этим данным, 351 медицинский работник инфицировался за последний месяц.



Стоит напомнить, 8 апреля Владимир Путин установил специальную федеральную прибавку медикам за контакт с пациентами с COVID-19. Так, врачи должны были получить 80 тысяч рублей в месяц, медсестры и медики скорой помощи – по 50 тысяч рублей. Младший медперсонал и водители экипажей – по 25 тысяч рублей.



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Ранее сообщалось, что сотрудники поликлиники №1 при ГБ №13 пожаловались на урезание зарплат и отсутствие надбавок, идентичный случай произошел и в городской больнице № 8. При этом в Минздраве республики заявили, что медики этих клиник получили положенные выплаты. Сотрудники Белебеевской больницы смогли получить выплаты за работу с больными COVID-19 только после вмешательства прокуратуры Башкирии.



