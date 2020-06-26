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В Минздраве Башкирии ответили на критику парада медиков в Уфе во время пандемии коронавируса

В Минздраве Башкирии ответили на критику парада медиков в Уфе во время пандемии коронавируса

Уфа | 26 июн 2020 | 20:09

Власти Башкирии ответили на критику из-за массового участия медиков в празднике во время пандемии.



Как рассказала изданию «Подъём» глава пресс-службы Минздрава Республики Башкортостан Софья Алешина, на парад медработников пришли те сотрудники, которые сегодня свободны. 

«У нас по всей республике около 80 тысяч медицинских сотрудников, поэтому дежурить и лечить есть кому. И как раз многие, кто представлен к наградам, не смогли приехать, потому что они либо на «красной зоне», и выйти оттуда пока не могут, либо они дежурят, либо на самоизоляции». 

В Уфе прошел первый парад медработников

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В Уфе сегодня прошел парад медработников, в котором приняло участие более 500 человек. Пользователи соцсетей раскритиковали мероприятие и задавались вопросом, кто в это время дежурит и лечит больных.
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Источник: pdmnews.ru
Фото: glavarb.ru

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