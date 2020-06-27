В Башкирии каждый шестой заболевший COVID-19 оказался медработником

Коронавирус в Башкирии | 27 июн 2020 | 14:23

Каждый шестой заболевший коронавирусом в Башкирии — медик. Такую печальную статистику сообщил накануне, 26 июня, Роспотребнадзор республики. Всего в Башкирии вирус выявили у 5 тысяч 171 человека, из них 858 человек — работники медицинских учреждений.— За последние сутки диагноз подтвержден у пяти медицинских работников, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.







Напомним, заболевшим медикам положены выплаты. Единовременная выплата медработникам, заразившимся на работе коронавирусной инфекцией, составит 68 тысяч рублей. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова 2 июня.

— В отношении таких медработников проводится расследование по случаю профессионального заболевания. И если это подтверждается, то выплачивается при остром заболевании 68 811 рублей, это единовременная страховая выплата и при утрате нетрудоспособности сумма увеличивается от степени и наступивших последствий, — отметила Кононова.



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Владимир Путин продлил срок, в течение которого медики будут получать доплату за борьбу с коронавирусом. Выплаты будут сохранены в июле и августе. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин на встрече с медработниками в режиме видеоконференции.