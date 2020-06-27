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В Башкирии диагноз COVID-19 поставлен еще нескольким десяткам пациентов

В Башкирии диагноз COVID-19 поставлен еще нескольким десяткам пациентов

Коронавирус в Башкирии | 27 июн 2020 | 14:36

В Башкирии выросло число инфицированных COVID-19. По данным портала СтопКоронавирус.рф, за последние сутки в республике зарегистрировано 49 новых случаев заражения коронавирусом.



Таким образом, за весь период в Башкирии зафиксировано 5220 случаев заражения. Новых летальных случаев не зарегистрировано, число умерших от новой коронавирусной инфекции по-прежнему составляет 18 человек.

В России выявлено 6 852  заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах. Всего зарегистрировано 627 646 случаев заражения.

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Кроме того ранее сообщалось, что пациенты среднего возраста, которые заразились и переболели коронавирусом, могут страдать всю оставшуюся жизнь от последствий перенесенной инфекции.

Также  заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Марина Скотарева прокомментировала информацию о существовании нескольких видов вакцин от коронавируса.


В республике уже разработана база данных доноров, которые переболели коронавирусной инфекцией. Также директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург заявлял, что массовая вакцинация в России от новой коронавирусной инфекции может начаться осенью и продлится шесть-девять месяцев.


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Источник: gorobzor.ru

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