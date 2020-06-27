В Башкирии санитарная авиация пополнилась еще одним вертолетом

Уфа | 27 июн 2020 | 15:30

В минувшую пятницу в Уфе на площадь перед Конгресс-холлом приземлился новый вертолет «Ансат», который пополнил парк санитарной авиации Башкирии. Винтокрылая машина оборудована медицинским модулем. Это позволяет не только перевозить пациентов, но и выполнять мониторинг состояния больного.







Прямо в полете стало возможно поддерживать жизненно-важные функции организма пациента и даже проводить интенсивную терапию в объеме специализированной медицинской помощи.

- Мы считаем, что для такой большой республики санавиация необходима, - говорит генеральный директор «Корпорации развития РБ» Раиль Сарбаев. - Уверен, что вертолеты помогут спасти тысячи жизней, а высокотехнологичная и квалифицированная помощь в случае угрозы жизни станет доступна и для жителей отдаленных районов республики.



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Фото: сайт Главы РБ

«Ансат» стал универсальным вертолетом для санитарной авиации и эксплуатируется во многих российских регионах.По словам г-на Сарбаева, в регионе принято решение о необходимости дооснащения вертолета комплексом для перевозки неонатальных пациентов и инфекционными боксами, и значительно расширить эксплуатационные возможности летательной машины.