Министр здравоохранения Максим Забелин рассказал о ситуации с COVID-19 в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 29 июн 2020 | 10:45

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил количество заболевших коронавирусом по состоянию на 29 июня, 9:00. Доклад глава ведомства зачитал 29 июня на оперативном совещании.







По его словам, на территории республики выявлено 5315 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки, по данным министра, зарегистрировано 48 новых случаев.

«Темп прироста составляет менее одного процента, в стационарах находятся 693 человека, из них в тяжелом состоянии 32. Амбулаторно продолжают лечение 1734 человека, за сутки выписано 17 человек. Всего выздоровело 2770 человек. Новых случаев смерти не зарегистрировано», – прокомментировал глава ведомства.



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По информации Забелина, коэффициент распространения COVID-19 составляет 0,9, темп прироста – менее единицы. Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал, что ситуация остается ровной на протяжении десяти последний дней и дальше демократизировать положение в регионе нет смысла.