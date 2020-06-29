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Уфимские и московские хирурги провели уникальную операцию на сердце 11-летней девочки

Уфимские и московские хирурги провели уникальную операцию на сердце 11-летней девочки

Уфа | 29 июн 2020 | 22:26

В министерстве здравоохранения РБ рассказали о совместной работе врачей и удивительном спасении маленькой девочки. 11-летняя пациентка из Башкирии родилась с пороком сердца.



Малышка находилась под строгим наблюдением врачей из Республиканского кардиоцентра. К своим 11 годам девочка уже перенесла несколько операций. Однако у ребенка появились жалобы – слабость и одышка. Специалистам стало очевидно, что последнее хирургическое вмешательство не дало нужного результата.

Было принято решение пригласить в республику специалистов Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им.Бакулева, который располагается в Москве. Совместно со специалистами Республиканского кардиологического центра они провели полуторачасовую операцию на сердце юной пациентки. Сложность процесса в том, что дефект был неудобно расположен, имел специфичную форму и размер. Однако медики справились со своей задачей.

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— Благодаря слаженной совместной работе специалистов НМИЦ им.Бакулева и РКЦ дефект был успешно закрыт, а состояние ребенка существенно улучшилось. Сейчас юная пациентка находится под наблюдением врачей Республиканского кардиоцентра. Ее жизни ничего не угрожает, — отметили в пресс-службе минздрава.

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Источник: proural.info

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