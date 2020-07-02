В Башкирии планируют бесплатно обследовать жителей на иммунитет к коронавирусу

Коронавирус в Башкирии | 02 июл 2020 | 17:20

В ходе брифинга по коронавирусу замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала о планах российских властей за счет бюджета обследовать жителей на антитела к инфекции.







В Москве работа по тестированию населения на антитела уже идет, но вскоре специалисты начнут ее и в регионах. В Башкортостане некоторые жители также сдают тесты на содержание антител группы G, но их число пока не велико. Поэтому и показатель иммунизации очень низкий – от 2,5 до 4,2 процента от общего числа обследованных. Однако в скором времени в Башкирии медики начнут проводить исследования популяционного иммунитета, причем для граждан тест будет бесплатным. Сейчас специалисты минздрава и Роспотребнадзора ведут всю подготовительную работу.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Всего в Башкирии за время пандемии 19 лабораторий провели 409812 исследований на коронавирус, а за минувшие сутки специалисты сделали около пяти тысяч тестов. Внебольничную пневмонию за сутки диагностировали у 38 жителей республики, а выписали 27.