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В Башкирии планируют бесплатно обследовать жителей на иммунитет к коронавирусу

В Башкирии планируют бесплатно обследовать жителей на иммунитет к коронавирусу

Коронавирус в Башкирии | 02 июл 2020 | 17:20

В ходе брифинга по коронавирусу замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала о планах российских властей за счет бюджета обследовать жителей на антитела к инфекции.



В Москве работа по тестированию населения на антитела уже идет, но вскоре специалисты начнут ее и в регионах. В Башкортостане некоторые жители также сдают тесты на содержание антител группы G, но их число пока не велико. Поэтому и показатель иммунизации очень низкий – от 2,5 до 4,2 процента от общего числа обследованных. Однако в скором времени в Башкирии медики начнут проводить исследования популяционного иммунитета, причем для граждан тест будет бесплатным. Сейчас специалисты минздрава и Роспотребнадзора ведут всю подготовительную работу.

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Источник: www.sobkor02.ru

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