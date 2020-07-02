В Башкирии планируют бесплатно обследовать жителей на иммунитет к коронавирусу
Коронавирус в Башкирии | 02 июл 2020 | 17:20
В ходе брифинга по коронавирусу замминистра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова рассказала о планах российских властей за счет бюджета обследовать жителей на антитела к инфекции.
В Москве работа по тестированию населения на антитела уже идет, но вскоре специалисты начнут ее и в регионах. В Башкортостане некоторые жители также сдают тесты на содержание антител группы G, но их число пока не велико. Поэтому и показатель иммунизации очень низкий – от 2,5 до 4,2 процента от общего числа обследованных. Однако в скором времени в Башкирии медики начнут проводить исследования популяционного иммунитета, причем для граждан тест будет бесплатным. Сейчас специалисты минздрава и Роспотребнадзора ведут всю подготовительную работу.
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