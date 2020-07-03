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Уфимская РКБ имени Куватова осталась без горячей воды

Уфимская РКБ имени Куватова осталась без горячей воды

Уфа | 03 июл 2020 | 09:22

РКБ имени Куватова в Уфе осталась без воды. Об этом накануне, 2 июля, сообщила администрация больницы.



Горячую воду отключили на восемь дней. Это связано с испытанием магистральных сетей. Однако в медучреждении нашли выход из положения — в каждом корпусе организовали комнаты для приема водных процедур с использованием бойлеров для подогрева воды.

— Сейчас проводятся работы технической службой по увеличению количества душевых комнат для наибольшего комфорта и сокращения времени ожиданий, — отметили в больнице.
В Башкирии прокуратура обвинила руководство РКБ в многочисленных нарушениях

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Напомним, ранее сообщалось о том, что следком не нашел в действиях экс-главврача уфимской РКБ Эльзы Сыртлановой состава преступления 

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Источник: ufa1.ru

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