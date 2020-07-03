Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Белебеевском районе Башкирии от коронавируса умер пациент

В Белебеевском районе Башкирии от коронавируса умер пациент

В Белебеевском районе Башкирии от коронавируса умер пациент

Белебеевский район | 03 июл 2020 | 16:12

В Башкирии подтвердился новый летальный случай, вызванный коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Минздрав Башкирии.

Известно, что погибший – 65-летний мужчина из Белебеевского района, который страдал гипертонической болезнью сердца. Таким образом, число смертей от коронавируса за весь период пандемии в Башкирии – 19 человек.

В Башкирии планируют бесплатно обследовать жителей на иммунитет к коронавирусу

Читайте также:

В Башкирии планируют бесплатно обследовать жителей на иммунитет к коронавирусу
Напомним, что за последние сутки число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 47 человек. Всего на сегодняшний день, 3 июля, известно о 5 497 случаях заражения. 
Читать дальше...
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: