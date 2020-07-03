В Белебеевском районе Башкирии от коронавируса умер пациент

Белебеевский район | 03 июл 2020 | 16:12

В Башкирии подтвердился новый летальный случай, вызванный коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Минздрав Башкирии.



Известно, что погибший – 65-летний мужчина из Белебеевского района, который страдал гипертонической болезнью сердца. Таким образом, число смертей от коронавируса за весь период пандемии в Башкирии – 19 человек.





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Напомним, что за последние сутки число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 47 человек. Всего на сегодняшний день, 3 июля, известно о 5 497 случаях заражения.