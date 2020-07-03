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В Кушнаренковском районе приведут в порядок центральную районную больницу

В Кушнаренковском районе приведут в порядок центральную районную больницу

Кушнаренковский район | 03 июл 2020 | 19:47

Глава Башкирии Радий Хабиров осмотрел центральную районную больницу в Кушнаренковском районе. Как сообщает пресс-служба главы республики, местные жители в социальных сетях неоднократно просили обратить внимание на состояние поликлиники ЦРБ.



Сообщается, что нарушена конструктивная целостность здания поликлиники, по всему периметру – массовые трещины, создающие угрозу жизни и здоровью пациентов. При этом само здание не признали аварийным. Оно находится в ограниченно работоспособном состоянии, для его дальнейшей безопасной эксплуатации усилили фундамент, врачи ведут здесь прием. Более того, при нормативе 150 посещений в смену поликлиника принимает более 300 человек в день.

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Также в медицинском учреждении, по словам главного врача Ольги Шайхутдиновой, есть потребность в кардиологе, детском хирурге, наркологе, психиатре, фтизиатре.

Радий Хабиров поручил Минздраву РБ представить предложения по строительству новой поликлиники или модернизации существующей. Обращаясь к пациентам, глава республики отметил, что лечебное учреждение приведут в порядок.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба главы РБ

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