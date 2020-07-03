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Ильшат Яппаров возглавил городскую больницу города Салавата

Ильшат Яппаров возглавил городскую больницу города Салавата

Салават | 03 июл 2020 | 20:04

В городской больнице Салавата назначили нового главного врача. Им стал бывший главврач Стерлибашевской ЦРБ Ильшат Яппаров. О своем назначении медицинский работник сообщил в социальных сетях.



«Пришло время расстаться. Мне радостно и грустно. Впереди новая работа, впечатления и опыт. Здесь я оставляю частичку своей души. Хочется поблагодарить всех, кто был рядом со мной в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом», – говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что экс-главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова рассматривается на должность главного врача городской больницы Салавата. В региональном Минздраве данная информация не подтвердилась. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Ильшата Яппарова

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