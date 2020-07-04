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В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом

В Башкирии увеличилось число заболевших коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 04 июл 2020 | 14:58

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали у 46 пациентов. Об этом сообщается на сайте мониторинга распространения вируса COVID-19.

Всего в Башкирии опасная болезнь была установлена у 5 543 человек. Выздоровели за сутки 60, всего – 3 261. Количество погибших – 19. 

В России выявлено 6 632 случая заболевания коронавирусом за сутки, всего - 674 515. Выздоровели – 8 986, общая численность - 446 879. Погибло за день 168, всего – 10 027.
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Источник: gorobzor.ru

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