Медсестру из Стерлитамака включили в список памяти врачей, которые погибли во время пандемии коронавируса

Стерлитамакский район | 04 июл 2020 | 17:24

Медсестру из Стерлитамака включили в «Список памяти» российских медработников, погибших во время пандемии COVID-19. На сегодняшний день в нём указаны более 500 медиков из разных регионов страны.





Операционная медсестра Флюра Азельгариева в возрасте 57 лет скончалась 25 мая. Медсестра стала 15-й в списке умерших от инфекции.



Сейчас в списке памяти числятся шесть медработников из Башкирии:54-летний водитель скорой Давлекановской ЦРБ Радик Исхаков; 28-летний врач Егорьевской ЦРБ в Подмосковье Наиль Саматов; 56-летняя медсестра Белебеевской ЦРБ Елена Никанорова; 54-летняя детский психотерапевт Лариса Нурлыгаянова; 54-летняя Олеся Давлетнурова, врач-иммунолог РКБ им. Куватова.









Напомним, что заразившимся коронавирусом работникам полагаются страховые выплаты. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, они предоставляются врачам, среднему, младшему медперсоналу, водителям скорой медпомощи. Ни одна смерть медицинского работника в Списке памяти не признана как смерть от коронавируса.В список страховых случаев входят: инвалидность в результате заражения коронавирусом (полагается от 680 тысяч до 2 млн рублей), смерть медработника от коронавируса (в этом случае его родственникам должны выплатить 2,7 млн рублей), временная потеря трудоспособности (размер выплат составляет 68 тыс. рублей).

Как рассказал «Новой газете» один из создателей сайта памяти медработников Алексей Эрлих, Список памяти «неверифицированный». О смерти медработника обычно сообщают родственники или коллеги. Чтобы внести имя в «Список памяти», необходимо заполнить форму на сайте и оставить контакты для обратной связи для уточнения информации.

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Фото: Список памяти