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В Башкирии отмечен рост больных внебольничной пневмонией

В Башкирии отмечен рост больных внебольничной пневмонией

| 04 июл 2020 | 23:37

По данным Министерства здравоохранения РБ, 4 июля в Башкирии зафиксирован существенный рост числа людей, заболевших внебольничной пневмонией. За минувшие сутки заболели 213 человек.



Напомним, что 27 июня было зафиксировано 132 случая внебольничной пневмонии, 28 июня — 83, 29 июня — 75, 30 июня — 94, 1 июля — 177, 2 июля — 38, 3 июля — 156, 4 июля — 213. Всего с 15 марта зафиксировано более 10,5 тысячи случаев заболевания внебольничной пневмонией.

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При этом количество подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции covid-19, по сообщениям Минздрава РБ стабилизировалось. 30 июня в республике подтверждено 46 случаев, 1 июля — 44, 2 июля — 45, 3 июля — 47, 4 июля — 46 случаев новой коронавирусной инфекции.
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Источник: i-gazeta.com
Фото: скриншот видео

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