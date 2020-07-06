В Башкирии вспышки коронавируса зафиксировали среди членов ЕГЭ и на крупных предприятиях Коронавирус в Башкирии | 06 июл 2020 | 11:01 В Башкирии несколько членов комиссий, которые проводят Единый государственный экзамен, заболели коронавирусом. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 6 июля, во время очередного оперативного совещания в правительстве. Читайте также: Хабирова напугала ситуация с коронавирусом в Башкирии Также чиновник отметил, что стали выявляться вспышки и на крупных предприятиях республики.— Мы начали фиксировать появление небольших очагов на крупных предприятиях. Вы это все знаете, не на Луне же живете, вокруг нас все это ходит, — сообщил Хабиров.Также чиновник признал, что есть заболевшие и среди членов правительства региона.Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: ufa1.ru Поделиться: Читайте также