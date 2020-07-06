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В Башкирии вспышки коронавируса зафиксировали среди членов ЕГЭ и на крупных предприятиях

В Башкирии вспышки коронавируса зафиксировали среди членов ЕГЭ и на крупных предприятиях

Коронавирус в Башкирии | 06 июл 2020 | 11:01

В Башкирии несколько членов комиссий, которые проводят Единый государственный экзамен, заболели коронавирусом. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 6 июля, во время очередного оперативного совещания в правительстве.

Хабирова напугала ситуация с коронавирусом в Башкирии

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Также чиновник отметил, что стали выявляться вспышки и на крупных предприятиях республики.
— Мы начали фиксировать появление небольших очагов на крупных предприятиях. Вы это все знаете, не на Луне же живете, вокруг нас все это ходит, — сообщил Хабиров.
Также чиновник признал, что есть заболевшие и среди членов правительства региона.
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Источник: ufa1.ru

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