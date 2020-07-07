Новые данные о заболеваемости коронавирусом в Башкирии

За минувшие сутки в Башкирии выявили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных составило 5686 человек. Об этом сообщили сегодня, 7 июля, в региональном Роспотребнадзоре.
— В городе Уфа зарегистрировано 1955 случаев, прирост за последние сутки — 22 случая, — отметили в ведомстве.
Тестирование на коронавирус в Башкирии методом ПЦР проведено у 428 965 человек. А также в управлении добавили, что, кроме COVID-19, в регионе актуальными инфекциями остаются геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и клещевой энцефалит. У первой наблюдается резкий рост заболеваемости.
Ранее сообщалось, что 5 июля аэропорт «Уфа» принял самолет из Китая. На нем рейсом Шанхай — Москва — Уфа — Новосибирск вернулись 17 жителей республики и 24 пассажира из соседних регионов. Еще 34 человека продолжили путь до Новосибирска. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram