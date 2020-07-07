Новые данные о заболеваемости коронавирусом в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 07 июл 2020 | 11:28

За минувшие сутки в Башкирии выявили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных составило 5686 человек. Об этом сообщили сегодня, 7 июля, в региональном Роспотребнадзоре.







— В городе Уфа зарегистрировано 1955 случаев, прирост за последние сутки — 22 случая, — отметили в ведомстве.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram