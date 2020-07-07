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Новые данные о заболеваемости коронавирусом в Башкирии

Новые данные о заболеваемости коронавирусом в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 07 июл 2020 | 11:28

За минувшие сутки в Башкирии выявили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных составило 5686 человек. Об этом сообщили сегодня, 7 июля, в региональном Роспотребнадзоре.



— В городе Уфа зарегистрировано 1955 случаев, прирост за последние сутки — 22 случая, — отметили в ведомстве.


Тестирование на коронавирус в Башкирии методом ПЦР проведено у 428 965 человек. А также в управлении добавили, что, кроме COVID-19, в регионе актуальными инфекциями остаются геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и клещевой энцефалит. У первой наблюдается резкий рост заболеваемости.
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Ранее сообщалось, что 5 июля аэропорт «Уфа» принял самолет из Китая. На нем рейсом Шанхай — Москва — Уфа — Новосибирск вернулись 17 жителей республики и 24 пассажира из соседних регионов. Еще 34 человека продолжили путь до Новосибирска.
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Источник: ufa1.ru

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