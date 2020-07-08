Башкирия показала один из худших результатов по числу выздоровевших от коронавируса в ПФО

Коронавирус в Башкирии | 08 июл 2020 | 10:34

Башкирия на десятом месте в ПФО по проценту выздоровевших от коронавируса. Это один из самых худших результатов. По данным на 7 июля, в республике на 5686 случаев коронавируса приходится 3446 пациентов, которые благополучно перенесли заболевание и выписаны.







Об этом сообщил федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Доля выздоровевших от общего числа случаев COVID-19 в Башкирии за неделю увеличилась с 56% до 61%. Республика поднялась с 12-го на 10-е место по данному показателю среди регионов ПФО.

— В числе регионов с наибольшим процентом пациентов, вылечивших от коронавируса, Марий Эл — выздоровел 91% заболевших, Пензенская область с показателем 90% и Кировская область — 86%. Республика Татарстан, которая на прошлой неделе была в тройке регионов с наибольшим процентом выздоровевших, опустилась на 4-е место, — отметили аналитики.

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Регионы с самой низкой долей выздоровевших от COVID-19 — это Саратовская область и Чувашская Республика, в которых вылечились 54% и 55% пациентов соответственно, а также Ульяновская область — 56%.По ПФО в целом доля выздоровевших увеличилась за неделю до 67%: за весь период 54 353 человека благополучно справились с инфекцией.



