Башкирия показала один из худших результатов по числу выздоровевших от коронавируса в ПФО

Башкирия на десятом месте в ПФО по проценту выздоровевших от коронавируса. Это один из самых худших результатов. По данным на 7 июля, в республике на 5686 случаев коронавируса приходится 3446 пациентов, которые благополучно перенесли заболевание и выписаны.
Об этом сообщил федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Доля выздоровевших от общего числа случаев COVID-19 в Башкирии за неделю увеличилась с 56% до 61%. Республика поднялась с 12-го на 10-е место по данному показателю среди регионов ПФО.
— В числе регионов с наибольшим процентом пациентов, вылечивших от коронавируса, Марий Эл — выздоровел 91% заболевших, Пензенская область с показателем 90% и Кировская область — 86%. Республика Татарстан, которая на прошлой неделе была в тройке регионов с наибольшим процентом выздоровевших, опустилась на 4-е место, — отметили аналитики.