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В Республиканкий онкодиспансер Башкирии поставили некачественные медизделия на сумму более 5 млн рублей

В Республиканкий онкодиспансер Башкирии поставили некачественные медизделия на сумму более 5 млн рублей

Уфа | 09 июл 2020 | 14:37

В мае текущего года Республиканский онкодиспансер закупил некачественное медобородувание на сумму 5,6 млн рублей. Как сообщает прокуратура Башкирии, некачественный товар был поставлен в клинику индивидуальным предпринимателем.



Приемочная комиссия выявила дефекты на упаковке изделий, а также на товар отсутствует таможенная декларация, данная продукция не ввозилась и не отгружалась на территории России. Руководство онкодиспансера обратилось в прокуратуру. По результатам проверки возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).

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Ранее сообщалось, что вчера, 8 июля, в акушерско-гинекологическом отделении республиканской клинической больнице имени Куватова был введен карантин. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Башкирии Софья Алешина.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: Госстрой РБ

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