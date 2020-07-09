В Республиканкий онкодиспансер Башкирии поставили некачественные медизделия на сумму более 5 млн рублей

В мае текущего года Республиканский онкодиспансер закупил некачественное медобородувание на сумму 5,6 млн рублей. Как сообщает прокуратура Башкирии, некачественный товар был поставлен в клинику индивидуальным предпринимателем.
Приемочная комиссия выявила дефекты на упаковке изделий, а также на товар отсутствует таможенная декларация, данная продукция не ввозилась и не отгружалась на территории России. Руководство онкодиспансера обратилось в прокуратуру. По результатам проверки возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ).
Ранее сообщалось, что вчера, 8 июля, в акушерско-гинекологическом отделении республиканской клинической больнице имени Куватова был введен карантин. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Башкирии Софья Алешина. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram