Стало известно, как будут проходить медосмотры у младенцев в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 09 июл 2020 | 16:50

В Башкирии из-за угрозы распространения коронавируса медицинские осмотры младенцев будут проводиться на дому. Об этом на брифинге рассказала замминистра здравоохранения Ирина Кононова.







«Что касается детей первого года жизни, то они осматриваются на дому. При необходимости консультации узких специалистов это будет выездная бригада, либо определенный день в поликлинике. На этот день законные представители ребенка будут записаны с помощью наших систем на амбулаторный прием», – рассказала Кононова.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Представитель Минздрава отметила, что в период пандемии настоятельно рекомендуется записываться на прием к врачу дистанционным способом.