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Максим Забелин объяснил показатели низкой летальности от коронавируса в Башкирии

Максим Забелин объяснил показатели низкой летальности от коронавируса в Башкирии

Коронавирус в Башкирии | 10 июл 2020 | 10:50

Руководитель Минздрава Башкирии Максим Забелин в эфире «Эха» сегодня, 10 июля, прокомментировал информацию о массовых захоронениях на уфимских кладбищах, возмутившись, что это «разговоры на кухне».



По его словам, в Башкирии даже на фоне коронавируса наоборот снижается общая смертность.

«Я бы не сказал, что есть массовые похороны, кто-то хочет о чем-то поговорить на кухне. Есть правила учета (летальности – ред.), есть причины, свидетельство о смерти выписывается по физическим данным. По всем усопшим проводятся патологоанатомические исследования, в течение месяца приходят детальные результаты», – прокомментировал он.
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По словам министра, в республике  нормальные показатели смертности, приведя в пример то, что в Татарии смертность еще меньше на 100 тысяч населения, а есть регионы, где вообще смертей нет. Забелин пояснил, что такой уровень летальности удалось достичь благодаря «коллективной работе коллег и граждан, ответственно подошедших к режиму самоизоляции», а также уровню медицины.
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Источник: gorobzor.ru

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