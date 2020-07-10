В Минздраве Башкирии рассказали, когда в больницах возобновят профосмотры и диспансеризацию

| 10 июл 2020 | 10:56

Когда в Башкирии будут возобновлены диспансеризация и профосмотры? Об этом говорилось на очередном брифинге Минздрава РБ.







Как сообщила заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова, опубликованы Временные методические рекомендации Минздрава РФ по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

— Решения по открытию диспансеризации взрослых, проведению профосмотров пока нет, — отметила Ирина Кононова. — Оно принимается отдельно в каждом регионе. И сегодня мы анализируем готовность медучреждений к проведению таких осмотров в условиях коронавирусной инфекции. Медицинские организации должны провести ряд мероприятий согласно временным рекомендациям Минздрава.

— Дети первого года жизни осматриваются на дому. При необходимости осмотра узкими специалистами возможен выезд врачей на дом. Либо в определенный день — в День здорового ребенка — амбулаторный прием в поликлинике по предварительной записи.



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Ирина Кононова также прояснила вопрос о плановых осмотрах детей первого года жизни.