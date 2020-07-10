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В Башкирии сообщили о новых случаях заболеваний коронавирусом

В Башкирии сообщили о новых случаях заболеваний коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 10 июл 2020 | 13:18

В Башкирии зафиксировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции. Данные приводит портал СтопКоронавирус.рф.

Таким образом, за весь период пандемии в Башкирии выявлен 5779 случаев заражения COVID-19. О новых летальных случаях ничего не сообщается, число умерших все также остается на уровне 19 человек. Выписано, по данным федералов, 160 человек.

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За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 –  6 635 в 85 регионах. За весь период в РФ зарегистрировано 713 936 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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Источник: gorobzor.ru

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