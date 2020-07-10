В Башкирии сообщили о новых случаях заболеваний коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 10 июл 2020 | 13:18

В Башкирии зафиксировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции. Данные приводит портал СтопКоронавирус.рф.



Таким образом, за весь период пандемии в Башкирии выявлен 5779 случаев заражения COVID-19. О новых летальных случаях ничего не сообщается, число умерших все также остается на уровне 19 человек. Выписано, по данным федералов, 160 человек.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 6 635 в 85 регионах. За весь период в РФ зарегистрировано 713 936 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.