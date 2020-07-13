Хабиров рассказал о вспышке коронавируса среди соцработников
Коронавирус в Башкирии | 13 июл 2020 | 11:34
Сегодня, 13 июля, выступая на оперативном заседании в правительстве, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заявил о вспышке заболеваемости коронавирусной инфекцией среди работников соцучреждений.
Данные факты подтверждают тревожные звоночки, поступающие из психоневрологического интерната в городе Учалы.
— При распространении инфекции она каким-то образом проникает в закрытое учреждение. Надо просто карантинить. Мне сказали, там даже внутри заболели сотрудники ПНИ, поэтому надо искать бригаду, — отметил Хабиров.
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