Хабиров рассказал о вспышке коронавируса среди соцработников

Коронавирус в Башкирии | 13 июл 2020 | 11:34

Сегодня, 13 июля, выступая на оперативном заседании в правительстве, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заявил о вспышке заболеваемости коронавирусной инфекцией среди работников соцучреждений.







Данные факты подтверждают тревожные звоночки, поступающие из психоневрологического интерната в городе Учалы.





— При распространении инфекции она каким-то образом проникает в закрытое учреждение. Надо просто карантинить. Мне сказали, там даже внутри заболели сотрудники ПНИ, поэтому надо искать бригаду, — отметил Хабиров.

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По заявлению Хабирова аналогичные случаи наблюдались в Нефтекамске и Кумертау. Кроме того руководитель региона объявил о выделении средств для выплат социальным работникам находящимся в зоне риска.