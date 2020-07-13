Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Хабиров рассказал о вспышке коронавируса среди соцработников

Хабиров рассказал о вспышке коронавируса среди соцработников

Хабиров рассказал о вспышке коронавируса среди соцработников

Коронавирус в Башкирии | 13 июл 2020 | 11:34

Сегодня, 13 июля, выступая на оперативном заседании в правительстве, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заявил о вспышке заболеваемости коронавирусной инфекцией среди работников соцучреждений.



Данные факты подтверждают тревожные звоночки, поступающие из психоневрологического интерната в городе Учалы. 

— При распространении инфекции она каким-то образом проникает в закрытое учреждение. Надо просто карантинить. Мне сказали, там даже внутри заболели сотрудники ПНИ, поэтому надо искать бригаду, — отметил Хабиров.
Глава республики Радий Хабиров продлил режим повышенной готовности

Читайте также:

Глава республики Радий Хабиров продлил режим повышенной готовности
По заявлению Хабирова аналогичные случаи наблюдались в Нефтекамске и Кумертау. Кроме того руководитель региона объявил о выделении средств для выплат социальным работникам находящимся в зоне риска.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: