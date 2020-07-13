В Башкирии врачам работающим с ковид-пациентами сократят время работы в противочумных костюмах

Коронавирус в Башкирии | 13 июл 2020 | 17:24

Руководитель Минздрава Республики Башкортостан Максим Забелин рассказал, что медицинским работникам контактирующим с ковид-пациентами уменьшат время работы в противочумных костюмах. Это решение было принято из-за установившейся в республике аномальной жары.







Сообщается, что глава республики Р. Хабиров обратился с просьбой о смягчении условий работы для медицинских работников. На что Забелин ответил, что меры уже приняты.

«Время работы в противочумных костюмах сокращено на период аномально жаркой погоды в регионе», - сообщил Максим Забелин.

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