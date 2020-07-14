В новом инфекционном госпитале в Уфе "забит" весь коечный фонд

| 14 июл 2020 | 13:06

В инфекционном госпитале Уфы, который был построен за 55 дней, «забит» весь коечный фонд, включая реанимацию, сообщил сегодня на проходящем в Уфе форуме «Защита бизнеса» глава Башкирии Радий Хабиров. В больнице, по его данным, находятся более 300 больных, сообщает издание Коммерсант-Уфа.







Эти данные глава озвучил, когда презентовал кейс строительства таких объектов в кратчайшие сроки.

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Строительство госпиталя в селе Зубово под Уфой обошлось вместе с покупкой оборудования в 1,8 млрд руб. Затраты поделили федеральный и региональный бюджеты. Сообщалось, что госпиталь рассчитан на лечение 383 пациентов, но в режиме чрезвычайной ситуации позволяет разместить до 470 коек.В пятницу в минздраве на запрос "Ъ-Уфа" о заполняемости коечного фонда в инфекционных госпиталях сообщили, что в отделениях для больных коронавирусом в среднем по республике она составляет всего 13,7%. Данные о заполняемости коек в Уфе минздрав не предоставил равно как и показатель заполняемости коечного фонда в отделениях, где лежат больные пневмонией. Показатели заболеваемости пневмонией в республике почти вдвое выше, чем показатели заболеваемости новым коронавирусом. По данным минздрава на прошлую неделю, с 15 марта в регионе выявлено около 11 тыс. заболевших пневмонией. С начала июля с этим диагнозом в Башкирии в сутки госпитализируют до 220 человек.