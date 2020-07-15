В Минздраве Башкирии рассказали, как женщинам пройти процедуру ЭКО за счет бюджета
| 15 июл 2020 | 14:36
На брифинге Министерства здравоохранения РБ заместитель руководителя Минздрава республики Ира Кононова рассказала, как жительницам Республики Башкортостан, которые нуждаются в экстракорпоральном оплодотворении, пройти эту процедуру.
— У нас есть объем государственных заданий по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), — сообщила замминистра. — И за счет средств регионального бюджета этой возможностью могут воспользоваться все женщины, находящиеся в листе ожидания программы ЭКО. В этот лист ожидания включаются полностью обследованные пациентки, с установленным диагнозом «бесплодие», и пациентки, которые получили разрешение на постановку в лист ожидания от комиссии Минздрава РБ.
Если пациентка присутствует в листе ожидания, то ей предложат пройти данную процедуру согласно очереди, включая криоперенос эмбриона, на средства республиканского бюджета.