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В Минздраве Башкирии рассказали, как женщинам пройти процедуру ЭКО за счет бюджета

В Минздраве Башкирии рассказали, как женщинам пройти процедуру ЭКО за счет бюджета

| 15 июл 2020 | 14:36

На брифинге Министерства здравоохранения РБ заместитель руководителя Минздрава республики Ира Кононова рассказала, как жительницам Республики Башкортостан, которые нуждаются в экстракорпоральном оплодотворении, пройти эту процедуру.



— У нас есть объем государственных заданий по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), — сообщила замминистра. — И за счет средств регионального бюджета этой возможностью могут воспользоваться все женщины, находящиеся в листе ожидания программы ЭКО. В этот лист ожидания включаются полностью обследованные пациентки, с установленным диагнозом «бесплодие», и пациентки, которые получили разрешение на постановку в лист ожидания от комиссии Минздрава РБ.

Если пациентка присутствует в листе ожидания, то ей предложат пройти данную процедуру согласно очереди, включая криоперенос эмбриона, на средства республиканского бюджета.

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— У нас сейчас работает республиканский медико-генетический центр, — продолжила Ирина Кононова. — Однако, если женщина по какой-то причине не хочет осуществлять ЭКО в республиканском медико-генетическом центре, она может сохранить свою очередь в листе ожидания и получить эту услугу по обязательному медицинскому страхованию. За счет этих средств у нас тоже имеется объем государственного задания.
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Источник: i-gazeta.com
Фото: pixabay.com

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