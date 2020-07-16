В Нефтекамске на заводе "Нефаз" зафиксировали вспышку коронавируса
Нефтекамск | 16 июл 2020 | 17:03
В Нефтекамске на заводе "Нефаз" выявили 60 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в городе по данным на 14 июля зафиксировано 477 заболевших.
На сегодняшний день 71 сотрудник "Нефаза" соблюдает режим самоизоляции. Из-за ухудшения эпидемической ситуации находиться на территории предприятия без перчаток и медицинских масок запрещено.
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Ранее сообщалось о том, что в Башкирии вновь увеличилось число заразившихся коронавирусом.
Фото: скриншот видео
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