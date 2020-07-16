В Нефтекамске на заводе "Нефаз" зафиксировали вспышку коронавируса

Нефтекамск | 16 июл 2020 | 17:03

В Нефтекамске на заводе "Нефаз" выявили 60 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в городе по данным на 14 июля зафиксировано 477 заболевших.







На сегодняшний день 71 сотрудник "Нефаза" соблюдает режим самоизоляции. Из-за ухудшения эпидемической ситуации находиться на территории предприятия без перчаток и медицинских масок запрещено.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Руководство завода пока воздерживается давать какие-либо комментарии. Расследованием вспышки коронавируса сейчас занимается Роспотребнадзор, подтвердивший наличие инфекции среди работников производства.Ранее сообщалось о том, что в Башкирии вновь увеличилось число заразившихся коронавирусом





Фото: скриншот видео