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В Нефтекамске на заводе "Нефаз" зафиксировали вспышку коронавируса

В Нефтекамске на заводе "Нефаз" зафиксировали вспышку коронавируса

Нефтекамск | 16 июл 2020 | 17:03

В Нефтекамске на заводе "Нефаз" выявили 60 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в городе по данным на 14 июля зафиксировано 477 заболевших.



На сегодняшний день 71 сотрудник "Нефаза" соблюдает режим самоизоляции. Из-за ухудшения эпидемической ситуации находиться на территории предприятия без перчаток и медицинских масок запрещено.

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Руководство завода пока воздерживается давать какие-либо комментарии. Расследованием вспышки коронавируса сейчас занимается Роспотребнадзор, подтвердивший наличие инфекции среди работников производства.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии вновь увеличилось число заразившихся коронавирусом.

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Фото: скриншот видео

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