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В Башкирии экстренно увеличивают коечный фонд для больных коронавирусом

В Башкирии экстренно увеличивают коечный фонд для больных коронавирусом

Коронавирус в Башкирии | 17 июл 2020 | 11:43

Пресс-служба главы Башкирии Радия Хабирова передает, что в республике обсуждается вопрос экстренного формирования дополнительного коечного фонда для больных новой коронавирусной инфекцией.



На сайте главы указано, что Хабиров сам поинтересовался запасами коечного фонда в регионах, причина в сообщении не уточняется. В ответ на вопрос главы министр здравоохранения Максим Забелин проинформировал, что в настоящий момент в госпиталях развернуто почти три тысячи мест для лечения пациентов с коронавирусом. Руководитель ведомства также отметил, что в течение 48 часов планируется развернуть еще почти три тысячи мест.

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Радий Хабиров также уточнил правдива ли информация, что есть проблемы с кондиционированием в новом инфекционном госпитале, на что главный врач Радик Галимов ответил, что такие проблемы действительно были, однако сейчас все эти неисправности устраняют.

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Источник: mkset.ru

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