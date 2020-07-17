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В Башкирии частные клиники получат субсидии для стимулирующих выплат медикам

В Башкирии частные клиники получат субсидии для стимулирующих выплат медикам

Коронавирус в Башкирии | 17 июл 2020 | 12:20

Правительство республики приняло решение предоставить субсидии частным клиникам, которые предназначены для стимулирующих выплат медицинским работникам. Соответствующее постановление было подписано главой республики Радием Хабировым и опубликовано на сайте правовой информации.



В постановлении говорится, что за особые условия труда и дополнительную нагрузку персонал медицинских учреждений, который оказывает помощь пациентам с инфекцией коронавируса и людям из группы риска, получит денежное вознаграждение. Средства будут выделены из федерального бюджета. Размер выплаты будет соизмерим с фактически отработанным временем.

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Врачи и иной персонал с высшим (немедицинским) образованием, оказывающие помощь в стационарах, получат 36 497,55 рублей. Сюда входят врачи – инфекционисты, врачи – анестезиологи-реаниматологи. Сумма составит 100% от среднего дохода за месяц. Средний медицинский персонал получит 15 248,78 рубля, это 50% ежемесячного дохода. Младшему медицинскому персоналу предусмотрены выплаты в размере 10 949,27 рублей или 30% ежемесячного дохода.

Медики, оказывающие первую помощь, могут рассчитывать на дополнительную выплату в размере 29 198,04 рубля. Сюда входят врачи-инфекционисты, врачи общей практики, педиатры, терапевты, пульмонологи. Сумма приравнивается к 80% среднего дохода за месяц. 14 599,02 рубля или 40% среднего дохода за месяц получит средний медицинский персонал, который участвует в оказании первичной медико-санитарной помощи. 7 299,51 рубль или 40% среднемесячного дохода положено младшему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов.


Для получения субсидии медицинские организации республики должны обратиться в Минздрав РБ.

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Источник: sterlegrad.ru

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