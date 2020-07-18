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В Башкирии за последние сутки коронавирусом заразились 55 человек

В Башкирии за последние сутки коронавирусом заразились 55 человек

Коронавирус в Башкирии | 18 июл 2020 | 14:20

На сегодняшний день в мире складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. В Башкирии выявили 55 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших оставляет 6 249 пациентов.

За последние сутки на поправку пошли 125 человек. Всего выздоровели 4 627 пациентов Число умерших осталось неизменным - 20.

В России зарегистрировано 765 437 зараженных COVID-19. Из них на поправку пошли 546 863 пациента, скончались - 12 247.

Ранее сообщалось, что в Башкирии экстренно увеличивают коечный фонд для больных коронавирусом.

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Источник: bash.news

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